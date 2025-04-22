花蓮卓溪滋擾黑熊被槍殺 村民鬆口氣仍擔心還有熊

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮卓溪鄉被稱為黑熊的部落，村長黃品綸說，黑熊除了吃雞還吃狗，村民都非常害怕，雖然昨晚那隻黑熊被殺，仍擔心還有其他黑熊；下午部落舉行除穢儀式安定民心。

花蓮卓溪鄉中正部落11日以來有一頭佩戴研究頸圈的台灣黑熊徘徊，一連到雞舍吃了10幾隻家禽、掠食家犬，造成部落居民人心惶惶，昨天晚間因應黑熊侵擾而執行巡護與驅趕的巡守隊，隊員為了自衛而開槍，因是布農族人，犯了部落禁忌，心情相當低落，不願再談此事件。

林業保育署花蓮分署自然保育科技正朱何宗轉述開槍隊員說法，巡守隊當時剛交班，約9時10分左右聽到狗的悽慘叫聲，循聲發現黑熊在撕咬狗，雖大聲喝斥驅趕，但黑熊有護食行為，轉頭作勢攻擊人員。當時距離只有短短10公尺，黑熊就要撲上來，若再慢1、2秒就被撲咬，情急之下才開槍；當時在山區裡，昏暗不清楚，射擊到黑熊要害而不治，這是大家最不樂見的情況。

林業保育署花蓮分署表示，台灣黑熊是大型的食肉目動物，並非「萌萌的可愛動物」；期盼社會大眾能設身處地，理解山村部落居民面對野生動物日常侵擾威脅的處境，支持保育機關因應危急狀況下必要的處理方式。

花蓮分署表示，11日接到民眾通報黑熊滋擾部落後，從架設的相機拍下畫面比對，應是2021年玉管處黑熊研究繫放個體，為屏東科技大學教授黃美秀研究、追蹤的其中一頭黑熊。

台灣黑熊保育協會受訪表示，黑熊出現在部落，如何兼顧人、熊安全，村民感到恐慌，就必須排除疑慮獲得安全保障；昨晚巡守人員為自衛而射殺死黑熊，雖然遺憾、不是想看到的結果，但也是合理、必要的作為。

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協會指出，卓溪鄉中正部落周圍有完整原始林，是台灣黑熊棲地，黑熊是領域性動物，近期民眾看到黑熊的頻率增加，顯示在卓溪、海端一帶的族群有增加趨勢。牠會跑到部落，有吸引牠的東西，另外，就是個體的差異性、或是此季節山上食物缺乏等因素。

台灣黑熊保育協會創辦人黃美秀目前人在國外，她在臉書貼文表示，今天一早得知滋擾犬舍黑熊死亡，實感遺憾。在一些熊數量有回升的地區，人熊共生本非易事，除了需正確了解動物行為習性，需要社區與專業管理單位多方溝通和凝聚共識，協力配合和成就，這絕非單靠一方能成事。期待可以從近年的經驗中，逐漸發展出人熊皆安居的願景。（編輯：郭諭儒）1140422