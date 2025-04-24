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陽明交大3R智慧教室搭VR仿生教具 減實驗動物需求

2025/4/24 09:52（4/24 10:01 更新）
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為提升實驗動物福祉，陽明交大啟用全台大學首座「3R智慧教室」，透過VR技術、仿生教具等，達到實驗動物減量。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月24日
為提升實驗動物福祉，陽明交大啟用全台大學首座「3R智慧教室」，透過VR技術、仿生教具等，達到實驗動物減量。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月24日
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（中央社記者許秩維台北24日電）今天是「世界實驗動物日」，為提升實驗動物福祉，陽明交大啟用全台大學首座「3R智慧教室」，透過VR技術、仿生教具等，替代部分動物使用，讓實驗動物減量並兼顧研究學習需求。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，2023年全台實驗動物使用量共有112萬隻，這些數據凸顯科學研究中實驗動物的廣泛應用，也加速陽明交大推動台灣實驗動物福祉3R（替代、減少、改良）理念的決心，盼能兼顧動物福祉與人類科學發展。

為減少教學訓練期間犧牲的實驗動物，陽明交大實驗動物中心打造「3R智慧教室」，並開發設計VR（虛擬實境）系統與360度虛擬導覽，以獸醫師為第一人稱視角設計教材，為研究人員及學生提供客製化的技術培訓。

透過VR技術，參與者可身臨其境體驗實驗動物的專業教材，如學習如何對小鼠進行動物保定、尾靜脈注射等技術，並能即時顯示輔助資訊，在不犧牲教育質量下替代部分動物使用，學員也可反覆學習熟悉技術，達到最佳學習效果。

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此外，「3R智慧教室」也搭配仿生教具，讓學生先熟練手感細節和技巧再進行活體操作，減少在教學訓練期間犧牲的實驗動物。

陽明交大實驗動物中心主任趙瑞益表示，這些創新技術導入，大幅提升學習效果，還讓學生更深入理解動物的解剖結構與生理過程，強化專業知識與技能；這些數位學習方式也與3R理念契合，不僅促進學術發展，更有效達到實驗動物減量，實現動物福祉與研究需求雙贏。（編輯：李錫璋）1140424

#陽明交大
#陽明交通大學
陽明交大啟用「3R智慧教室」，導入VR系統與360度虛擬導覽，並以第一人稱視角設計教材，讓參與者可體驗對小鼠進行尾靜脈注射等專業教材。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月24日
陽明交大啟用「3R智慧教室」，導入VR系統與360度虛擬導覽，並以第一人稱視角設計教材，讓參與者可體驗對小鼠進行尾靜脈注射等專業教材。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月24日
陽明交大啟用「3R智慧教室」，搭配大小鼠仿生教具，讓學生先熟練手感細節和技巧再進行活體操作，減少在教學訓練期間犧牲的實驗動物。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真114年4月24日
陽明交大啟用「3R智慧教室」，搭配大小鼠仿生教具，讓學生先熟練手感細節和技巧再進行活體操作，減少在教學訓練期間犧牲的實驗動物。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真114年4月24日
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