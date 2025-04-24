牙醫涉助中國人非法來台 衛福部：已停止醫療簽證申請資格

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（中央社記者曾以寧台北24日電）一家牙醫診所涉利用「醫療服務國際化轉型推動計畫」，助逾600名中國人非法來台。衛福部今天說，112年5月已停止此診所申請醫療簽證資格，將嚴管相關醫療院所，避免類似情況。

檢調獲報牙醫診所潘姓院長等人涉嫌以不實牙齒治療計畫，在民國111年12月至112年5月間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，協助逾600名中國人來台，表面上來治療牙齒，實際上從事非法觀光、打工與性交易等。北檢昨天指揮調查局、移民署搜索，約談潘女等10名被告。今天凌晨諭令潘女新台幣100萬元交保。

潘姓女子經營的牙醫診所為衛生福利部「醫療服務國際化轉型推動計畫」的會員機構。民進黨立法委員黃秀芳今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢衛福部，是否掌握參與此計畫的醫療院所，有無其他家有同樣問題。

黃秀芳指出，台灣的醫療服務品質應該在國際上應該是數一數二的，但若在推動「醫療服務國際化轉型推動計畫」中，會造成在短時間內讓600多人在病歷空白的狀況下來台，甚至引發國安疑慮，恐導致計畫變質。

衛福部長邱泰源指出，這項計畫本是出於好意與人道主義，也讓台灣優秀的醫療能夠幫助更多人，並由衛福部提供管理原則，給移民署核定，移民署於民國112年5月核定時，發現此牙醫診所在短短6個月內就申請了600多件，因此移民署管理組當時立即啟動抽查。

邱泰源指出，衛福部於112年5月17日馬上暫停此診所再申請接外籍人士來台治療牙齒的資格，且到現在都沒有沒有恢復。未來再有機構違規，一定嚴格辦理，不論診所醫院，一定會取消資格，也會嚴加檢討，守住界線。

衛福部醫事司專委郭威中說明，目前衛福部是負責管理醫療機構有無資格幫國外民眾申請醫療簽證；後續若國際病人有需求，醫療機構會到移民署網站登錄，因此若移民署有異常狀況，就會通知衛福部共同會勘。

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至於是否有其他醫療院所有類似狀況，郭威中說明，此計畫目前約129家會員機構；近5、6年來，每年都會不定期會同移民署和陸委會進行聯合稽查，移民署針對登錄數字異常，也會有所警覺。這幾年中有異常醫療院所，有1家是醫院，還有1家是另外1家診所，累計到目前為止只有3家醫療院所。

郭威中指出，目前可以做醫療簽證的，只有28類疾病，且就是因為此案，先前已會同移民署修正相關規範疾病類別，如今口腔疾病中可以申請台灣醫療簽證者，僅有更急性且更嚴重的病症。（編輯：管中維）1140424