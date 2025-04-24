涉助逾600名中國人非法來台 牙醫診所院長100萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）檢調獲報牙醫診所潘姓院長等人涉嫌以不實治療計畫，協助逾600名中國人非法來台。北檢昨天指揮調查局、移民署搜索，約談潘女等10名被告。今天凌晨諭令潘女100萬元交保。

檢調獲報，潘姓女子經營的牙醫診所為衛生福利部「醫療服務國際化轉型推動計畫」的會員機構，民國111年12月至112年5月間，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中國與台灣之間境管限制，潘女涉嫌協助中國人非法入台。

檢調查出，潘女涉嫌出具不實牙齒治療計畫表，並透過旅行社負責人向姓男子合作代辦，使600多名中國人表面上來台治療牙齒，實際上從事非法觀光、打工與性交易等。

透過 Google News 追蹤中央社

台北地檢署昨天指揮移民署北區事務大隊台北市專勤隊、南區事務大隊台南專勤隊、調查局台北市調查處執行搜索9處，訊問潘女、向男、診所陳姓執行長、王姓醫師、張姓助理等共10名被告。

檢察官漏夜複訊後，認為潘女等人涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例及刑法行使業務上登載不實文書等罪，諭令潘女新台幣100萬元交保，陳男30萬元交保、王男20萬元交保、張女及向男各10萬元交保。（編輯：黃名璽）1140424