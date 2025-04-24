牙醫非法助大陸人士來台 陸委會：查出違常現象

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（中央社記者李雅雯台北24日電）台北市魔法牙醫診所涉嫌透過不實治療計畫協助大陸人士人來台觀光、打工、性交易。陸委會表示，該案是在審查過程中發現該間診所申請大陸人士來台就醫有大量違常現象。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑說明，該案是在2023年3月間審查魔法牙醫診所申請大陸人士入境台灣案件時，發現有大量違常現象，後來召集衛福部、移民署等單位查處，彼時衛福部率先將魔法牙醫診所剔除可邀請大陸人士來台就醫名單。

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梁文傑表示，這個案子後來移交檢調單位調查，發現魔法牙醫診所不僅是在行政上面違法，還有涉及刑法。醫療診所與旅行社合作的非法案例過往也有發生過，這些其實都是蠅頭小利，賠上一間診所、醫院名聲實在是划不來。

梁文傑強調，目前大陸地區人民入境許可辦法沒有問題，審查過程也沒有問題，只要看到一家診所申請大陸人士來台有異常的量，其實可以看出有問題；魔法牙醫診所一案也是在審查過程中發現問題。（編輯：邱國強）1140424