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自助洗衣店洗衣劑 消保處查核7件標示不合格

2025/4/25 10:53
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）坊間許多自助洗衣店內通常會販售洗衣劑，行政院消保處抽樣14件自助洗衣店內洗衣劑，品質檢測都符合國家標準，但有7件標示不合格，都請主管機關依法查處。

行政院消保處去年8月至9月間於自助洗衣店抽樣14件其所販售洗衣劑，並於今天發布新聞稿公布品質檢測及標示查核結果。

消保處表示，自助洗衣店數量日漸增加，由於洗衣劑常使用的原料成分可能內含壬基苯酚，其結構與動物體內雌性激素結構類似，具有干擾內分泌系統特性，且當清潔劑使用後流入水體環境中會再經生物分解並造成環境污染，因此決定抽查洗衣劑品質檢測及標示。

根據查核結果，消保處針對洗衣劑品質檢測包括「游離甲醛」、「壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇類」及「三氯沙」含量，全部都符合CNS 2477。

不過，在標示查核部分，有7件不合格，其中6件未符合商標法，主要未符合項目為未標示商品用途、有4件；另外，這7件也都不符合CNS 2477標示，都未標示pH值。

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消保處表示，已請主管機關經濟部標準檢驗局依法查處，後續也將請經濟部針對業者加強教育宣導，並與相關公（協）會持續溝通。另請經濟部持續執行相關查核計畫，以維護消費者權益。

消保處提醒，民眾在在自助洗衣店選購洗衣劑時，應注意商品標示是否完整，包含品名、廠商資訊、原產地、製造日期等內容，以避免使用到來路不明商品，並依消費場所相關說明及產品包裝說明適用範圍、方法使用，以避免無法達到洗淨效果，甚至引起皮膚過敏或細菌孳生等情況。（編輯：張雅淨）1140425

#消保處
#經濟部
#行政院
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