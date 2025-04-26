溫羅汀巷弄內 台電加羅林魚木盛開吸睛

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（中央社記者張璦台北26日電）韓劇「苦盡柑來遇見你」掀起一波出國賞花熱潮，台電今天表示，台北溫羅汀巷弄內，其實就隱藏著一處絕美賞花秘境，台電加羅林魚木4月進入盛放花期，翠綠細芽換上一身黃白花團的嬌嫩春裝，不用飛去濟州島，就能一解賞花癮。

台電指出，台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是40多年前台電員工為祈求佛祖保佑台灣電力建設順利，誤把珍貴加羅林魚木當成菩提樹種下，直至一名台大學生撿拾花株帶回研究，才發現這棵「菩提樹」，其實是來自海洋另一端，大洋洲加羅林群島原生的珍貴加羅林魚木。

台電表示，在台電人的悉心照料下，每逢春日來臨，加羅林魚木盛放的黃白花團便隨風舞動，吸引民眾駐足欣賞，成為賞花與網美打卡的巷弄秘境。

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為讓更多人能親近五層樓高的滿開花景，台電表示，台電2016年啟動公共藝術空間改善計畫，拆除加羅林魚木所在角落圍牆、遷移電力設備，並以不開挖方式設置賞花開放空間及露天涼椅，讓民眾可輕鬆一覽加羅林魚木盛開花景，也提供樹根健康生長空間，2018年榮獲台北市政府首屆樹木保護獎「台北樹益獎」肯定。

台電說，4月是加羅林魚木花季，現正盛開中，歡迎民眾把握機會一睹繁花絢爛的加羅林魚木，民眾也可在5月起收到的電費帳單信封上看到加羅林魚木的美麗身影，進一步收藏加羅林魚木之美。（編輯：翟思嘉）1140426