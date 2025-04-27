台灣電影「老狐狸」登陸曼谷 促進台泰文化交流

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）駐泰國代表處文化組在曼谷播放金馬獎獲獎電影「老狐狸」，邀請各國駐泰外交人員與泰國媒體觀賞。駐泰代表張俊福指出，台泰不僅經貿觀光互動相當頻繁，在文化與軟實力的交流也越來越蓬勃。

泰國知識管理園區TK Park舉辦「當代電影系列：使館電影節」，駐泰代表處文化組和TK Park合作，昨天晚間放映台灣電影「老狐狸」，邀請各國駐泰使館人員及泰國媒體共同欣賞，活動座無虛席。

參與的各國外交人員包括法國、斯里蘭卡、墨西哥、孟加拉駐泰大使以及日本國際交流基金會曼谷日本文化中心所長，阿根廷、德國、丹麥、波蘭和荷蘭駐泰大使館也都派員參加。

張俊福在活動開幕式致詞指出，台灣與泰國不僅經貿觀光的互動相當頻繁，在文化與軟實力的交流也越來越蓬勃，例如明年泰國將擔任2026台北書展的主題館，值得期待。

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TK Park企劃行銷組長薇帕賽（Vipasai Niyamabha）致詞表示「當代電影系列」是TK Park相當受歡迎的文化活動，很高興能有台灣電影的參與，也期待未來更多合作。

電影「老狐狸」講述台灣90年代社會追求致富的風氣，與對尋常百姓的生活影響，榮獲第60屆金馬獎最佳導演、造型設計獎、原創電影音樂及最佳男配角，並獲選代表台灣角逐2025年美國第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。（編輯：唐佩君）1140427