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乳癌治療導彈時代 新藥納健保精準攻擊HER2弱陽性

2025/4/30 13:41（4/30 14:11 更新）
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醫界強調，強化篩檢、提供早期治療及跟上國際晚期治療新藥發展三管齊下，是降低乳癌死亡率的關鍵策略。圖為乳房X光攝影巡迴車。中央社記者陳婕翎攝 114年4月30日
醫界強調，強化篩檢、提供早期治療及跟上國際晚期治療新藥發展三管齊下，是降低乳癌死亡率的關鍵策略。圖為乳房X光攝影巡迴車。中央社記者陳婕翎攝 114年4月30日
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）轉移性HER2弱陽性乳癌不再令人聞之色變，醫師說，新一代抗體藥物複合體（ADC）是乳癌治療從核彈到導彈時代關鍵，今年2月起納健保，具化療殺敵強度，同時有標靶精準毒殺特性。

乳癌是台灣女性健康最大殺手，根據最新民國111年癌症登記資料顯示，乳癌已連續20年是台灣女性癌症發生率之冠。今年2月起，健保已正式給付新一代ADC藥物，適用對象涵蓋轉移性HER2陽性乳癌，以及ER、PR陰性且HER2弱陽性的局部晚期或轉移性乳癌患者。

維馨乳房外科醫院主治醫師楊欣瑜今天透過新聞稿分享，傳統化療如同核彈，不分敵我攻擊，常見掉髮、噁心、嘔吐等副作用。新一代ADC藥物則像導彈，透過抗體導航系統鎖定癌細胞再放藥，大幅減少對正常細胞的傷害，「旁觀者效應」還能毒殺鄰近HER2表現較低的癌細胞。

維馨乳房外科醫院主治醫師溫培宏表示，過去HER2表現量高才有機會使用標靶治療，隨新一代ADC藥物問世，開啟新分類「HER2弱陽性」，新藥納入健保給付無疑是一大福音，復發或轉移後乳癌分型，可能跟原發型不一樣，建議病患在復發轉移後進一步確認腫瘤細胞分型。

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「乳癌不再等同於絕症。」溫培宏說，如今乳癌治療選項多、效果佳，台灣健保在乳癌治療上也努力與國際接軌，鼓勵病友積極面對治療。即使確診乳癌，也不必過度恐慌，只要配合治療、調整生活，乳癌就如同慢性病，仍有機會與之共存、長期穩定控制。

楊欣瑜補充說明，許多病友已能每3個月回診1次、領取慢性處方，規律配合醫囑治療、維持正向心態，即使發生轉移，也仍有機會過上健康且有品質的生活。她鼓勵病友勇敢面對，乳癌可用的「武器」很多，不怕沒有選擇，最怕的是放棄。（編輯：陳政偉）1140430

#乳癌
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