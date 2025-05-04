白沙屯媽祖抵朝天宮 交通部193班接駁車助疏運

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（中央社記者許秩維台北4日電）因應白沙屯媽祖進香行程，交通部及公路局規劃北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運的直達接駁車，昨天發車193班、載運6317人，台鐵嘉義站進出站約3萬4556人次，比去年增加21%。

交通部公共運輸及監理司今天發布新聞稿指出，昨天是白沙屯媽祖徒步進香的重點日程之一，一早就有民眾搭台鐵至嘉義站往北港的需求，交通部及公路局「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」調整提早於上午10時發車（原訂中午12時）接駁，夜間配合台鐵末班車時間，延後疏運至晚間9時30分收班（原訂晚間8時30分）。

新聞稿表示，昨日上午嘉義高鐵站一早也有民眾往北港的接駁需求，交通部及公路局協調雲林縣政府及北港鎮公所，將原訂中午12時30分發車的「北港往返高鐵嘉義站接駁車」，提前於上午11時15分發車，公路局先協助調派遊覽車並協調嘉義客運「北港－高鐵嘉義站」加開班次，完成第一波接駁。

交通部指出，夜間因應雲林縣府及北港鎮公所接駁往高鐵站所需的運能需求，公路局再協助調派南投、彰化地區20輛遊覽車，提供縣府及鎮公所考量規劃調度運用。

根據交通部統計昨日鐵公路疏運成果，交通部及公路局首次增開台鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁車班班滿載，發車193班，載運6317人；高鐵嘉義站進出站3萬8749人次，比去年（3萬7993人次）增加約2%；台鐵嘉義站進出站約3萬4556人次，比去年（2萬8602人次）增加21%。

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交通部表示，昨天鐵公路疏運單位互助聯防，只要出現排隊人潮，就透過工作群組進行縱向及橫向溝通，調派車輛加速疏散，公路局「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」原規劃20輛接駁車，因應接駁需求共計調派增加至58輛，客滿即發車，達成站不留人的任務。

白沙屯媽祖預計5月11日返回拱天宮，交通部提到，相關疏運單位會妥善準備相關鐵公路運輸及接駁，持續提供充足的公共運輸，陪同民眾完成進香行程最後一哩路。（編輯：戴光育）1140504