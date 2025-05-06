澳洲冷凍豬腳再檢出萊劑 進口商致歉允強化管控

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）根據衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」資訊，今天新增2批澳洲進口「冷凍豬腳」檢出萊克多巴胺，檢出值符合標準。進口商華鋐國際貿易發表聲明致歉，也承諾強化管控。

萊克多巴胺（萊劑）是一種乙型受體素，俗稱瘦肉精，日前從澳洲進口冷凍豬腳檢出0.001ppm萊劑，今天新增2批同產品分別檢出0.002ppm與0.003ppm，迄今進口豬肉只有這3批檢出萊劑。食藥署表示，這3批為同一製造廠，但屬不同進口貿易商。

進口這2批澳洲冷凍豬腳的華鋐國際貿易表示，對進口的澳洲肉品在海關邊境抽驗中，檢出含有萊克多巴胺殘留，深感遺憾，也向社會致歉。

華鋐國際貿易說，公司一貫遵守「食品衛生安全管理法」，堅守食品安全的原則。自營運以來，從未進口任何不符規定或含有萊克多巴胺成分的豬肉產品。

華鋐國際貿易強調，在採購產品時，公司僅會選擇主管機關網站公告的合格廠商；並要求其貨品不得檢出任何不符合台灣法規的成份，包含萊克多巴胺也須零檢出。

華鋐國際貿易說，這次進口的澳洲肉品萊克多巴胺檢出值極低，仍屬合法範圍內，但引發社會關切與疑慮，深感歉疚。後續會再自行送驗，多方確認檢驗結果，在取得更多檢驗實據及與國外供應商的責任歸屬釐清前，不會進行該批肉品銷售、分裝或銷毀等後續處置。

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華鋐國際貿易說，這次進口完全屬非故意行為，公司承諾會持續強化控管，防止再次發生。

第1批檢出萊劑的澳洲冷凍豬腳進口商品田國際農畜股份有限公司日前也發表類似聲明，除了致歉，也表示會先自行再多方送驗，再與國外廠商討論賠償與銷毀等後續事宜。（編輯：陳清芳）1140506