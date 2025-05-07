民團籲政府落實賴總統彈性育嬰假政見 以日為單位

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）民間團體今天說，托嬰中心每年因腸病毒停課高達19天，讓家長無所適從，籲行政院及勞動部落實總統賴清德競選時提出的彈性育嬰假政見，讓育嬰假「以日為單位請休」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，目前正在研擬及規劃相關政策，後續會持續收集各界意見。

11日是母親節，托育及就業政策催生聯盟今天召開記者會，再度呼籲行政院、勞動部應該推動彈性育嬰假，創造友善育兒職場。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，2023年賴總統競選時提出實施彈性育嬰假政策，如今就職將滿一年，行政院跟勞動部應該落實賴總統政見。

王兆慶也拿出數據指出，依據規定，台灣托嬰中心在腸病毒流行時若有案例必須集體停班停課，全台北市有86家公托，去年平均每家停課19.9天，而私立托嬰部分則是平均停課18.9天，其中以南港區停課26.6天跟28天最多。

至於新北市部分，公立及私立托嬰去年平均停課也有11天，高雄是25天跟22天，台中、台南則是因地方衛生局規定較寬鬆，因此公立托嬰停課僅有7天，私立則是3天跟12天，天數較少。

王兆慶指出，雙薪育兒家長的請假危機仍未解除，衛福部又預告修正托嬰中心定型化契約，如果兒童健康不佳時，托嬰中心有權要求家長配合接回照顧，若沒有相應配套，恐苦了育兒家長。

今天記者會現場也有育兒阿嬤分享實際經驗。張麗環表示，原本以為小孫子抽到公托非常幸運，沒想到入托後光9月就因腸病毒停了近一個月的課，家裡全部人都必須請假來照顧小孩，後來只能放棄公托，只能由家長留職停薪、改請育嬰假來照顧，希望政府能放寬育嬰假政策，更彈性。

王兆慶也說，托盟3年前就開始倡議「可按小時請領」的親職假，雖然理想訴求是「100分彈性」，退讓至「每日固定可提早1至2小時下班」是「90分彈性」，現在願意退讓接受勞動部長洪申翰口中的「以日為單位」的80分彈性請假方式。

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王兆慶呼籲，母親節將至，賴總統就任也將滿一年，希望行政院與勞動部不要讓總統的政見跳票。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋則說，根據統計，25歲至34歲年輕勞工平均特休僅8.2天，根本無法應對腸病毒等突發照顧需求，且育嬰責任仍多由女性承擔，政府若真要促進性別平等，就該讓照顧責任制度化、彈性化，落實雙就業、雙照顧，友善職場不該只強調「重返職場」，更要讓勞工能「留在職場」。（編輯：黃名璽）1140507