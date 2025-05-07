首都客運斥資換20部新車 提供國5通車族新服務

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）首都客運斥資新台幣1.4億元，購買20輛全新巴士，明天起投入國道5號載客營運，盼提供通勤或旅遊族的安全與舒適的服務。

首都客運今天在宜蘭運動公園展示多部日前新購的全新巴士，宜蘭縣代理縣長林茂盛等受邀出席。

首都客運表示，這次新購的20部巴士是歐系斯堪尼亞（Scania）K450，經汰舊換新後，計有120輛投入國5路線營運。新車使用全彩LED車前路線燈及車側行車資訊顯示系統，設置人體工學座椅，座位上方有LED閱讀燈，下方有充電插座，並提供免費無線上網服務。

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另1家也是經營國道5號載客的葛瑪蘭汽車客運表示，近年來固定於每年汰換10部歐系巴士，車型也是以歐系斯堪尼亞為主，目前共118部巴士，提供民眾往返台北與宜蘭各地。

林茂盛說，TPASS通勤月票在宜蘭縣已發行1800元、2300元等方案，提供民眾或遊客搭乘大眾運輸，往返宜蘭與北部縣市，大幅減輕通勤族負擔，後續縣府會與業者持續努力，提供縣民更好、更便捷的服務。（編輯：張銘坤）1140507