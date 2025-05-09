美國北達科他州教育廳長訪台 將華測納雙語認證

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（中央社記者陳至中台北9日電）美國北達科他州教育廳長克絲汀（Kirsten Baesler）率團訪台，與教育部簽署合作備忘錄，將華語文能力測驗納入該州雙語徽章認證，並研議提供台灣學生赴美深造的獎學金。

教育部今天發布新聞稿指出，克絲汀於5日到10日間訪台，參訪台灣師範大學、台北教育大學附屬實驗小學、台中市教育局等，了解台灣的中小學華語文教育。

教育部指出，台灣自民國109年12月簽訂「台美教育倡議」以來，積極與美國各州教育交流，目前已與25州簽署28件教育合作備忘錄，並透過學術交流基金會，引進英語教師與助教。

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教育部次長葉丙成表示，未來希望與北達科他州在語言教育方面可以有更多的交流，擴大中小學的姊妹校關係，強化雙方教學合作，進而拓展學生的國際視野。

克絲汀對台灣學校師生跨領域教學與學習、服務學習、美感教育與特殊教育的用心，感到印象深刻，感謝台灣的邀請，讓她能夠更深入瞭解台灣教育政策。（編輯：管中維）1140509