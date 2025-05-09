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阿聯酋航空重返台北招募機組員 5/26前報名

2025/5/9 18:56（5/9 19:16 更新）
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阿聯酋航空公告招募客艙機組員，今年規劃將在全球延攬5000人，但並未設定這次將在台北招募多少名客艙機組員，申請者須在26日前完成線上報名程序。新進客艙機組員將前往杜拜，在阿聯酋航空最先進的訓練中心接受為期8週的密集培訓。（阿聯酋航空提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月9日
阿聯酋航空公告招募客艙機組員，今年規劃將在全球延攬5000人，但並未設定這次將在台北招募多少名客艙機組員，申請者須在26日前完成線上報名程序。新進客艙機組員將前往杜拜，在阿聯酋航空最先進的訓練中心接受為期8週的密集培訓。（阿聯酋航空提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月9日
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）阿聯酋航空今年規劃在全球招募5000人，今天宣布時隔數年重返台北，延攬招募客艙機組員，6月9日將在台北辦理邀請制徵選活動，意者須在5月26日前完成線上報名程序。

阿聯酋航空持續拓展全球營運，先前在今年3月也曾宣布，將在今年8月起擴展台北航線，增加每天第2班往返杜拜-台北直飛航班。

阿聯酋航空今天透過新聞稿，公告招募客艙機組員消息，6月9日將在台北辦理邀請制（Invite Only）徵選活動，有志加入阿聯酋航空的民眾，須在5月26日前完成線上報名程序。

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新進客艙機組員將前往杜拜，在阿聯酋航空最先進的訓練中心，接受為期8週的密集培訓，課程涵蓋溝通技巧、主動應變、領導能力等技能。

阿聯酋航空指出，希望延攬兼具熱情與服務熱忱的人才，加入其融合多元文化、來自149國的專業客艙機組員團隊，今年規劃將在全球招募5000人，但並未設定這次將在台北招募多少名客艙機組員。（編輯：吳素柔）1140509

#阿聯酋航空
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