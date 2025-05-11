屏東農產變出異國料理 農創串聯主題市集、產地餐桌

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣政府推廣在地農產品，串聯各季節代表性農產與農創品牌舉辦主題市集及產地餐桌活動，並結合花卉展；縣長周春米今天表示，持續強化品牌形象與消費者參與度。

在屏東物產館舉辦的「屏東農饗樂市集暨產地餐桌系列活動」，結合母親節氛圍與當季花卉，舉辦「2025屏東花卉生活美學展」，首場活動於10至11日登場。周春米今天先前往2樓參觀花卉生活美學展，感受各式花藝布置所帶來的生活美學氛圍，並挑選花材與花藝老師一同製作母親節花束。

周春米提及，屏東是孕育花卉重要產地，除蘭花占全台生產量的1/2外，鹽埔、長治也孕育文心蘭、火鶴等各類花品，透過屏東物產館展出，讓民眾看到屏東花卉精采成果，活動從10至18日（週一、二休館）展出。

接著，周春米前往物產館1樓參加產地餐桌系列活動，欣賞來自萬丹的越籍新住民傳統舞蹈表演，同時也品嚐由屏東農產入菜的越南特色料理。周春米說，屏東物產館將在5月至11月，每月第2週舉辦市集及設宴，將屏東在地食材結合異國料理，盼透過美食推廣屏東農產，民眾可前來體驗屏東農產從田間到餐桌的美味旅程。

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縣府農業處表示，活動現場集結在地特色小農、花卉業者與特色美食攤位，更規劃母親節主題花束製作、果凍花DIY等手作體驗活動，讓家庭親子可在節日共同製作充滿心意的花藝禮物。

另外，「產地餐桌系列活動」將辦理4場不同主題風格特色餐桌體驗，率先登場餐桌活動，以母親節檔期結合屏東農產與越式清爽料理風格，後續餐桌活動將依月份安排中式、西式、泰式等各國料理風格。（編輯：陳仁華）1140511