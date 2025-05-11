加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
謝沛珊洪恩慈台北羽球賽奪冠 地主女雙相隔17年再獲金牌
首頁 / 生活

屏東農產變出異國料理 農創串聯主題市集、產地餐桌

2025/5/11 16:37（5/11 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府串聯各季節代表性農產與農創品牌舉辦主題市集，還有產地餐桌系列，以在地食材結合異國料理，縣長周春米（前左）11日出席活動，歡迎民眾前來體驗屏東農產從田間到餐桌的美味旅程。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月11日
屏東縣政府串聯各季節代表性農產與農創品牌舉辦主題市集，還有產地餐桌系列，以在地食材結合異國料理，縣長周春米（前左）11日出席活動，歡迎民眾前來體驗屏東農產從田間到餐桌的美味旅程。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣政府推廣在地農產品，串聯各季節代表性農產與農創品牌舉辦主題市集及產地餐桌活動，並結合花卉展；縣長周春米今天表示，持續強化品牌形象與消費者參與度。

在屏東物產館舉辦的「屏東農饗樂市集暨產地餐桌系列活動」，結合母親節氛圍與當季花卉，舉辦「2025屏東花卉生活美學展」，首場活動於10至11日登場。周春米今天先前往2樓參觀花卉生活美學展，感受各式花藝布置所帶來的生活美學氛圍，並挑選花材與花藝老師一同製作母親節花束。

周春米提及，屏東是孕育花卉重要產地，除蘭花占全台生產量的1/2外，鹽埔、長治也孕育文心蘭、火鶴等各類花品，透過屏東物產館展出，讓民眾看到屏東花卉精采成果，活動從10至18日（週一、二休館）展出。

接著，周春米前往物產館1樓參加產地餐桌系列活動，欣賞來自萬丹的越籍新住民傳統舞蹈表演，同時也品嚐由屏東農產入菜的越南特色料理。周春米說，屏東物產館將在5月至11月，每月第2週舉辦市集及設宴，將屏東在地食材結合異國料理，盼透過美食推廣屏東農產，民眾可前來體驗屏東農產從田間到餐桌的美味旅程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府農業處表示，活動現場集結在地特色小農、花卉業者與特色美食攤位，更規劃母親節主題花束製作、果凍花DIY等手作體驗活動，讓家庭親子可在節日共同製作充滿心意的花藝禮物。

另外，「產地餐桌系列活動」將辦理4場不同主題風格特色餐桌體驗，率先登場餐桌活動，以母親節檔期結合屏東農產與越式清爽料理風格，後續餐桌活動將依月份安排中式、西式、泰式等各國料理風格。（編輯：陳仁華）1140511

周春米
紙風車屏東戲劇人才成果展演 周春米讚精彩屏東黑鮪魚文化觀光季 海洋音樂會揭序幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：