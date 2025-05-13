吳德榮：未來10天偏熱 白天高溫約35度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮表示，今明兩天偏乾、白天晴朗偏熱，高溫約攝氏35度，夜晚清晨低溫約17度，防日夜溫差；15日起至22日水氣逐日的增減，午後山區及有局部短暫雷陣雨，持續暖熱，高溫約35度左右。

根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫位於花蓮縣壽豐鄉、新北市石碇區皆為16.8度，桃園市大溪區16.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地區晴朗無雲，白天晴熱、偏乾，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬；夜間因輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫約在17度，日夜溫差大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮指出，15至22日各地晴時多雲，白天「熱如炎夏」，最高氣溫約35度，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

他提到，最新歐洲模式模擬，22日鋒面位置已略調整、還在東海南部，離台灣陸地甚遠；美國模式同時的模擬圖顯示，鋒面正逐漸接近，但未觸及台灣陸地；兩者差異很大，第3波「梅雨季」鋒面還得再等，繼續觀察模式的調整。（編輯：戴光育）1140513