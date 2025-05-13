各地多雲到晴日夜溫差大 西半部高溫31至33度
2025/5/13 07:59（5/13 08:18 更新）
（中央社台北13日電）氣象署指出，今天台灣附近環境偏東風，各地大多為多雲到晴偏乾、穩定的天氣，僅東半部地區及基隆北海岸有零星短暫陣雨，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。
中央氣象署觀測，氣溫方面，北部、東北部清晨仍有涼意，各地低溫約攝氏19至23度，白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，需注意防曬並補充水分，因日夜溫差甚大，可達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物，而東半部高溫約28、29度；離島澎、金、馬均為晴到多雲，澎湖全天氣溫23至28度，金門20至29度，馬祖20至25度。
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東北風偏強，恆春半島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多留意。
根據環境部空氣品質預報顯示，環境風場為偏東風，西半部位於背風區，擴散條件稍差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1140513
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