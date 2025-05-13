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未來一週白天偏熱多雲到晴 局部地區防午後雷陣雨

2025/5/13 17:37（5/13 18:19 更新）
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氣象署表示，未來一週天氣呈現白天偏熱，午後需留意局部雷陣雨。（中央社檔案照片）
氣象署表示，未來一週天氣呈現白天偏熱，午後需留意局部雷陣雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署今天表示，未來一週天氣變化不大，白天偏熱，午後留意局部短暫雷陣雨；預估北部高溫約攝氏29至33度、中南部可達34度、南高屏可能達36度以上；相對穩定的天氣可能持續到23日。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，由於台灣附近高壓偏強，因此鋒面也難以南下，未來一週天氣相對穩定、主要以午後雷陣雨為主，各地大致上都是多雲到晴、白天偏熱的天氣。

張承傳表示，明天、15日偏東至東南風，台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；16日轉偏南風，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後宜蘭地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，17、18日同樣為偏南風，但有一道鋒面在台灣北部海面，雖未直接影響台灣，但水氣增多，午後降雨範圍擴大，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨，花東地區及恆春半島整天有不定時的零星短暫陣雨。

張承傳說，19、20日轉偏西南風，北部海面的鋒面逐漸遠離，各地仍為多雲到晴，午後北部、東半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨；目前資料顯示21至23日持續是偏西南風的天氣、變化不大，但後期預測還有不確定性，需持續觀察。

溫度部分，張承傳指出，未來一週偏熱，各地平地高溫約29至33度，中南部約34度；明天、15日夜晚清晨低溫約20至23度，16日起會再略升為23至25度。

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張承傳提醒，明天至16日的清晨及夜晚，馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。

張承傳提到，各國模式雖然有反映出在菲律賓東方海面有熱帶擾動的跡象，但各國模擬還沒有明顯發展，氣象署會持續觀察。（編輯：李亨山）1140513

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