國道1至4月死亡22人 追撞事故占8成2

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（中央社記者余曉涵台北14日電）根據交通部高速公路局統計，今年1到4月國道共發生17起A1交通事故，造成22人死亡，其中有14起的肇事型態為追撞事故，占比高達82%。

今年端午節3天連假（5月30日至6月1日）即將到來，高公局今天發布新聞稿表示，假期間以旅遊旅次為主，交通量較平日集中且明顯增加。

根據高公局統計，截至4月底，國道共發生17起A1交通事故，造成22人死亡，其中有14起的肇事型態為追撞事故，較去年同期的8起追撞事故增加75%。

A1事故是指造成人員當場或24小時內死亡的交通事故。

高公局呼籲用路人加強防禦駕駛觀念，以小型車為例，應避免於兩輛大型車之間行駛，若遇到此情況，應注意與前後車輛保持適當距離，並視情況變換車道離開大型車。

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高公局指出，如因車流量大無法離開，必要時可開啟警示燈提醒後方大型車保持車距，若後方有大型車緊跟，建議主動拉大車距，以降低突發狀況時被追撞的風險。

高公局表示，端午節連假匝道封閉管制措施，5月30日至31日於國1及國5實施時段性南向入口封閉；5月31日至6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉。（編輯：管中維）1140514