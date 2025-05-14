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空品白皮書16日發布 交通運輸為PM2.5主要來源

2025/5/14 12:23
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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部去年底至今，透過多方討論，收集大眾關心的空氣品質項目，並擬空品白皮書。環境部長彭啓明今天說，白皮書預計16日正式發布，目前PM2.5的主要貢獻來源以交通運輸為主。

環境部日前表示，空氣品質監測與預報中心預計5月中旬正式上路；「空品白皮書」也在最後收尾階段，屆時將一併對外發布。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部、經濟部、勞動部及教育部就「我國推動綠色轉型政策，相關人才培育發展與產業政策規劃」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明表示，空品白皮書預計將於16日舉辦記者會正式公布，原訂是3、4月發布，但因為包含他自己也反覆檢視內容，所以稍微延遲發布時間。

彭啓明指出，目前大氣監測和預報工作正在進行整合，整合的目標是未來在遇到空污事件時，能更快地整合資訊並發布給民眾與地方政府，以便共同處理。

關於空品白皮書，彭啓明說，這份報告很大的一部分是要告知民眾生活中的空污，例如家用的電器或交通工具，如家中開啟瓦斯時可能會產生許多微粒，希望能提高這方面的意識。

彭啓明說，以細懸浮微粒（PM2.5）為例，電力業對PM2.5來源的貢獻約占2.3%，包含直接排放及衍生性污染物；目前PM2.5的主要貢獻來源是移動污染源，占比約12.2%。

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國民黨立委陳菁徽質疑，若依照環境部的報告，火力發電廠在全國污染比率中，硫氧化物（SOx）和氮氧化物（NOx）分別是16.5%和40.4%，但現在卻只談PM2.5；若未來核電廠全部停機，是否會加劇對空污的影響。

環境部解釋，PM2.5是空氣污染的主要指標物，委員所引用的數字是工廠煙囪直接排放的占比，但到了大氣中的占比並不如交通等移動污染源來得多，因此整體占比並不如想像中這麼高；另外，過去曾估算核三廠停機後，PM2.5年平均值大約只增加0.003微克/立方公尺。（編輯：管中維）1140514

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