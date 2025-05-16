國光客運桃機站自撞 業者負擔受傷乘客醫療費用

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）1輛國光客運凌晨在桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生自撞，造成多名乘客受傷。業者表示，出車前司機酒測都正常，將全額負擔乘客醫療費用，並依個別狀況發放慰問金。

交通部公路局台北區監理所發布新聞稿表示，今天凌晨1時35分發生國光客運1819路線（台北－桃園國際機場）在桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生自撞事故，造成包括駕駛在內多人受傷。

國光客運副總經理徐燈波接受中央社記者訪問時表示，駕駛出車前有接受酒測都正常，目前自撞事故原因還在調查中，至於後續懲處部分，還待釐清責任。

針對受傷的乘客，徐燈波指出，已派人赴醫院慰問，將全額負擔醫療費用，並依個別狀況酌情發放慰問金。

台北區監理所表示，上午已至國光客運進行安全管理查核，這次事故國光客運183-U5號營業大客車，車輛在 民國103年1月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日114年5月5日，下次檢驗日為114年9月10日，車輛近10年有1件違規（106年轉彎未使用方向燈）。

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台北區監理所指出，駕駛人駕籍正常，113年12月取得職業大客車駕照，至今無行駛大客車違規紀錄，另經檢視GPS訊號，本週駕駛工時未有違反汽車運輸業管理規則情事。

台北區監理所表示，事故原因尚待警方釐清中，若業者對於車輛或駕駛人未善盡管理責任有因果關係者，將依違反公路法第77條第1項，最高處新台幣9萬元罰鍰並視情節輕重吊扣該路線部分營業車輛牌照。（編輯：方沛清）1140516