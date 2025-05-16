國光客運桃機站自撞 32人輕傷含外國籍旅客22人

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（中央社記者葉臻桃園機場16日電）1輛國光客運今天凌晨在桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生自撞事故，造成駕駛在內共32人輕傷，其中包含外國籍旅客22人，送醫治療後皆已出院，事故原因待釐清。

國光客運公司發佈新聞稿指出，國光客運1819路線巴士凌晨1時35分許要從桃園機場開往台北車站時，疑似因為煞車失靈、抓不好轉彎角度，在桃機第一航廈客運巴士站出口處不慎擦撞路牆，造成包含駕駛在內共32人輕傷。

國光客運表示，乘客傷者包括本國籍9人、外國籍22人，外國籍為韓國11人、日本4人、緬甸4人、法國2人、馬來西亞1人，傷勢多為擦挫傷及撕裂傷，在機場消防救護隊陪同下分別送醫治療；已由徐姓副總、稽查經理及機場站聯繫處理後續事宜，已知車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常且無酒駕情況。

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桃園國際機場股份有限公司向媒體表示，獲報後立即啟動三級應變機制，派遣機場消防隊、聯新醫療中心、桃園市消防局、航警局前往救護並啟動大量傷病患處理程序，經現場檢傷分類後於2時48分完成全數旅客送醫治療，詳細肇事原因及責任歸屬尚待警方調查釐清。

機場公司也說，1時51分即成立初級應變中心，後升級為緊急應變中心，並通報外交部領事事務局機場辦事處協助外籍旅客及外館聯繫事宜，受損巴士於3時43分拖離現場，4時3分完成現場清理恢復通行；已要求國光客運負起後續相關賠償責任，後續求償事宜可洽國光客運桃園機場站。（編輯：方沛清）1140516

國光客運自撞事故造成駕駛在內共32人輕傷，車頭擋風玻璃破裂。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月16日

1輛國光客運16日凌晨在桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生自撞事故，造成駕駛在內共32人輕傷，車頭擋風玻璃破裂。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月16日

一輛國光客運16日凌晨在桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處，疑似因為煞車失靈、抓不好轉彎角度，不慎擦撞路牆，造成駕駛在內共32人輕傷，現場啟動大量傷病患處理程序。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月16日