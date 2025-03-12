搶救國道客運 陳世凱：國道路網要重新檢討【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬、余曉涵台北12日電）交通部長陳世凱今年春節前搭國道客運返回台中，實地感受國道客運量能今不如昔。他今天說，國道路網將重新檢討，不能任其弱化，要更有效率運轉，讓業者營收變得更好。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創國道客運，載客量平均減少5成，疫後復甦進度也落後高鐵與台鐵，部分業者退出市場、現有業者減班或減路線因應，這種情況讓民眾更不想搭乘，加上客運業都有駕駛人力嚴重不足問題，營運已陷入惡性循環。

交通部公路局2024年公布統計數字顯示，2023年載客量僅5209萬8966人次，較疫情前衰退36%，收入方面也大減42%，因此所有業者全退出台北轉運站2樓，要節省租金。

陳世凱今天上午接受中央社專訪時說，就數字上來看，國道客運運量確實衰退很多，尤其疫情時，因為不能搭乘公共運輸，很多民眾認為自己開車比較安全就買車，疫情後也不可能賣掉，所以搭乘國道客運意願就降低；台鐵雖同受影響但已漸漸恢復，國道客運卻恢復緩慢。

陳世凱坦言，國道客運業者為省成本，紛紛從台北轉運站2樓退租，移到較高、較便宜樓層，當他看到2樓變空時，的確感到擔心。

他表示，國道客運對整體公共運輸很重要，以血管來做比方，國道客運是尾端，不能運行不了，也不能弱化，反而希望能夠更好，「10年沒好好討論的整體國道客運路網需要重新檢討，思考如何連結更有效率」，過去設定路網時，並未朝這方面思考。

陳世凱說，必須讓國道客運更有效率運轉，讓業者營收變得更好，「讓車載得到人，讓人搭得到車」，才能撐得住民眾行的需求。

陳世凱今年農曆春節前，因處理公務來不及搭上末班高鐵回台中的家，選擇搭國道客運返鄉。他認為，國道客運座椅大又舒服，半夜搭車跟搭高鐵再轉乘的時間差不多，和搭台鐵也相去不遠。

他認為，國道客運在長途的競爭力不高，但在中、短途有競爭力，因為票價便宜，尤其政府跟國道客運有合作，過年時有6、7折起的折扣，所以今年國道客運運量有回升。

透過 Google News 追蹤中央社

高鐵、台鐵與國道客運以往是台灣西部重要的3大城際運輸工具，目前已非均衡發展。對於這3大運具未來扮演的角色，陳世凱說，高鐵必然以長途為主，台鐵是中、長途及短途都行，國道客運是經營中、短途。

他指出，像他住台中，如果搭國道客運，夜間2小時就可以到台中，時間上跟台鐵、高鐵沒有差太多；短途像台北到桃園、台北到基隆、台中到彰化、台中到南投都很方便，應讓國道客運去發揮該有的特性，更有效率才是正途。（編輯：陳清芳、黃名璽）1140312