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千萬旅客目標不變 陳世凱整頓觀光要爭取高端客【專訪】

2025/3/12 16:58（3/12 17:33 更新）
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交通部長陳世凱12日接受中央社專訪時說，推動台灣觀光除了衝刺來台旅客人數外，也要從改善品質下手。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
交通部長陳世凱12日接受中央社專訪時說，推動台灣觀光除了衝刺來台旅客人數外，也要從改善品質下手。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
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（中央社記者余曉涵、汪淑芬台北12日電）去年來台旅客未達千萬人次目標，交通部長陳世凱表示，歐美旅客變多了，今年努力達成千萬人次，更爭取高消費力的旅客，將從「質」著手，讓旅客有更好的體驗和消費。

交通部觀光署最新統計，民國113年來台旅客共785萬7686人次，未達預設的千萬人次目標。至於旅客來源地，前5大依序是日本、港澳、韓國、美國、菲律賓。

陳世凱今天接受中央社專訪時表示，外籍人士來台觀光，是台灣很歡迎且積極爭取的一塊市場，吸引旅客要繼續做，去年沒達成的數字今年會努力達成，不過更重要的是觀光的「質」。

交通部長陳世凱專訪

陳世凱說，要如何讓旅客有更好的體驗和消費，並且在體驗和消費過程中可以一來再來，從3天增加到5天、從5天增加到7天，「質會比人數更重要。」

去年台灣人出國超過1600萬人次，是外國旅客來台的2倍以上，陳世凱認為不能負面看待。他表示，從78年起整整有36年時間，出國旅客一直都比來台旅客還多。出國旅客多代表台灣經貿實力強，不僅可以出國做生意、到國外投資，還有足夠的金錢可以出國玩。

陳世凱說，當台灣經濟好的時候出國人數就會飆升，經濟不好時就會下滑，因此應該要正面看待出國人數，這代表台灣經濟特別好。近年台幣強勢、日幣弱勢，台灣旅客就會往日本跑，日本旅客則會不愛出國，對國外旅客來說，來台灣的成本相對較高。

陳世凱認為，出國是好事，但國旅也要加強，希望可以讓更多旅客來到台灣，這部分觀光署要努力。

過去兩岸互動較正面時，陸客很多，陳世凱指出，雖然這幾年陸客沒來台灣，但台灣觀光整體體質正在改變，過去台灣很少看到歐美旅客，都是以日韓、港澳較多，近年歐美旅客比例逐年成長。

陳世凱點出美國已成為第4大客源國，占整體旅客比例達10%，消費力也高，未來希望吸引高端旅客來台，讓旅客來台深度旅遊，「讓觀光產值更高是更重要的」。

觀光客來台日均消費，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，2019年為195.91美元，112年為180.67美元。在提高旅客消費方面，陳世凱表示，希望跟觀光業者合作，還有異業結盟，結合醫療、數位產業，推動鐵道觀光等，設計高消費的遊程，讓來台旅客願意消費。

此外，在免稅系統上，陳世凱認為可以有更好的服務，例如免稅店顧客是韓國旅客最多，希望引進更多客源多多消費，這樣觀光產值才有辦法提高。

對於台灣旅宿費用長期為人詬病，陳世凱表示，這幾年台灣匯率強勢，其他國家旅客來台成本相對較高，因此會認為國外住房較便宜。不過，他在訂房網站的經驗是平日與週間都會比假日還便宜，假日需求量高，房價就會提升。

觀光署推出旅宿網推薦優惠旅宿和平價旅宿，陳世凱指出，其實旅宿房價113年比112年降低，台灣旅行已有兩極化趨勢，五星級飯店費用貴但住宿率高，一般平價旅宿或民宿便宜但住宿率低，因此除了會想辦法讓民眾訂到便宜的住宿外，在業者成本上也會給予協助。

陳世凱坦言，旅宿房價高有很大的原因是成本高，尤其是缺工，缺少房務人員，能開的房間就會少，成本就會高。交通部觀光署努力與勞動部協商，除了開放僑外生中階技術人員留台外，也希望開放外籍中階技術人員，目前還在協商討論，很快就會有進度。

比起出國，陳世凱更喜歡待在國內旅遊，他特別提到近年被負評的墾丁。

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陳世凱笑說，每年都會去墾丁2到3次，覺得「到墾丁有出國的感覺」，不像台灣西部都是城市，墾丁是國境之南，自然環境維持得好。

此外，他也說，台灣飲食很熟悉、語言很熟悉，體驗時要跟小朋友說明也比較容易，墾丁國家公園有很多導覽遊程，飯店服務也很好。若有小朋友，可以加當地導覽遊程，爸媽就可以休息，費用是一方面，但另一方面在熟悉的環境可以安排更精緻的行程。（編輯：張雅淨、陳清芳）1140312

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