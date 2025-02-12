鎖定來台自由行旅客 觀光署：高鐵買1送1續推至年底

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（中央社記者余曉涵台北12日電）為擴大國際旅客來台自由行，觀光署長周永暉今天表示，雖然遊台灣金福氣抽新台幣5000元活動到6月底截止，但高鐵買1送1優惠將持續到年底，鼓勵旅客赴中南部旅遊。

今年來台旅客目標仍訂定1000萬人次，交通部觀光署長周永暉向媒體表示，除了北美市場仍非常重要外，也會持續深耕日本市場，尤其修學旅遊、青年旅遊部分有很大商機，也規劃將跟日本JR鐵道推出青春18旅遊周遊券合作。

此外，周永暉表示，遊台灣金福氣抽5000元活動到今年6月底截止，但高鐵買1送1的優惠鼓勵旅客到中南部旅遊外，也很受到外籍旅客喜愛，因此高鐵買1送1優惠將持續到年底，加上高鐵假期等，相信會很有吸引力。

周永暉指出，另一項重點則是展覽部分，也就是出差後旅遊，希望商務旅客來台參加會展時，可以提前來台或延後離開，留在台灣旅遊，行銷方面也需精準投放。

在和經濟部商業署合作部分，周永暉透露，目前朝向讓外籍旅客來台可以免稅或減稅的方向討論；今年6月到9月則規劃舉辦咖啡節，要讓喜愛咖啡的旅客可以來台喝台灣咖啡，這部分目前還在構思中。

航班部分，周永暉表示，目前航班的地點大概恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的9成左右，像是印度孟買等航線目前尚未恢復，希望今年有機會恢復到100%。

周永暉指出，歐洲也將是未來要開拓的市場之一，因此除了荷蘭阿姆斯特丹之外，也規劃明年在義大利羅馬設立台灣觀光服務處，要讓更多歐洲旅客認識台灣。

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周永暉表示，也希望鼓勵東南亞旅客從高雄進入台灣旅遊，可以從高雄團進團出，帶旅客遊南灣，像是台東、墾丁等地。

觀光研訓院部分，周永暉指出，未來規劃有2個中心，一個是進行戰略規劃、數據分析，另一個則是培訓中心，預計前2年將投入3億元預算，除了培訓人才也要輔導業者提升品質。（編輯：張雅淨）1140212