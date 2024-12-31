113年來台旅客 觀光署：落在785萬到787萬人次間

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（中央社記者余曉涵花蓮31日電）交通部觀光署長周永暉今天表示，今年來台旅客整年度超過777萬人次，初估落在785萬人次到787萬人次間，明年希望可以拓展印度市場、紐澳市場的觀光客源。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，來台旅客逐漸復甦，交通部觀光署長周永暉今天向媒體表示，403地震後，不少旅客取消來台，光取消來花蓮的團體旅遊就少了52萬人次。

周永暉說，目前來台旅客整年度超過777萬人次，初估會在785萬到787萬人次之間，明年度希望可以掌握飛航時間在4到8小時的市場，尤其印度市場跟紐澳市場研判將會非常有潛力。

為了布局紐澳跟印度市場，周永暉表示，明年上半年度在澳洲雪梨將設立台灣觀光服務處，明年9月預計在孟買設立觀光辦事處。

除了紐澳及印度市場外，北美市場跟歐洲市場也是觀光署接下來的重點之一，周永暉說，美國西雅圖跟荷蘭阿姆斯特丹也將會設立服務處。

周永暉表示，今年韓國突破100萬人次來台，明年希望可以保底，日本市場也是重要客源，菲律賓、泰國跟美國市場都是具有潛力的市場。

周永暉表示，明年針對首遊族，還是會以北部為主，尤其搭配泰國重視綠色旅遊目的地，希望帶動首遊族到基隆的和平島、宜蘭壯圍等地區，而重遊族則是希望台東、嘉義等南迴線路。

周永暉指出，像是泰國高端旅客喜歡來台買東西，因此下週將會跟經濟部商業署研商有沒有更便捷的購物方式，高鐵買一送一優惠也會持續推動，要讓旅客可以不只留在台北。

周永暉表示，轉機部分，也希望旅客來台轉機時可以多停留，搭配明年將舉辦的台灣燈會、自行車旅遊節、環法賽等活動，加強外國旅客來台。（編輯：陳政偉）1131231