金泉獎票選開跑 代言人峮峮透露常去泡湯

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（中央社記者余曉涵台北26日電）交通部觀光署今天宣布金泉獎票選活動即日起開跑，邀請職棒中信啦啦隊的峮峮擔任代言人。峮峮說，小時候最常去台南關子嶺泡湯，現在則是北部居多，每年都會去個5到6次。

觀光署今天聯合全台19個溫泉區業者舉辦「2024-2025台灣好湯金泉獎」記者會，並邀請職棒中信啦啦隊的峮峮擔任代言人。

觀光署長周永暉指出，溫泉是台灣非常重要的產品休閒跟健康的活動，在泡湯行程中，旅客也可以留宿，這一次的金泉獎搭配票選活動有將近新台幣70萬元的獎金，希望能凸顯台灣的溫泉好湯地方。

周永暉指出，台灣北中南東都有不同溫泉，全台共有19個溫泉區，泉質也不一樣，盼吸引更多旅客來台泡湯。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，金泉獎是推動國內溫泉旅遊的關鍵活動，未來全台溫泉區將與觀光署攜手合作，持續強化溫泉觀光旅遊，盼吸引更多國際旅客來台體驗台灣的溫泉魅力。

峮峮說，她是台南人，小時候學生時期最常去泡溫泉的地方就是關子嶺，關子嶺的溫泉是泥漿溫泉，也是世界上稀少的溫泉之一。

峮峮說，現在因為工作的關係都在北部，但她在冬天時候都會去5到6次的泡湯，最常去的是礁溪跟北投，最近也有去烏來，未來則希望可以到瑞穗或知本泡湯體驗一下。

觀光署表示，本屆金泉獎分為7大獎項，包含最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，以及眾多溫泉區夢寐以求的「十泉十美獎」，各獎項除展示溫泉區特色之外，更凸顯全台灣溫泉產業的多元發展。

旅客從明年元旦起，可以上網投票，可抽電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等。（編輯：陳清芳）1131226