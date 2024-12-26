加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看
首頁 / 生活

金泉獎票選開跑 代言人峮峮透露常去泡湯

2024/12/26 11:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）交通部觀光署今天宣布金泉獎票選活動即日起開跑，邀請職棒中信啦啦隊的峮峮擔任代言人。峮峮說，小時候最常去台南關子嶺泡湯，現在則是北部居多，每年都會去個5到6次。

觀光署今天聯合全台19個溫泉區業者舉辦「2024-2025台灣好湯金泉獎」記者會，並邀請職棒中信啦啦隊的峮峮擔任代言人。

觀光署長周永暉指出，溫泉是台灣非常重要的產品休閒跟健康的活動，在泡湯行程中，旅客也可以留宿，這一次的金泉獎搭配票選活動有將近新台幣70萬元的獎金，希望能凸顯台灣的溫泉好湯地方。

周永暉指出，台灣北中南東都有不同溫泉，全台共有19個溫泉區，泉質也不一樣，盼吸引更多旅客來台泡湯。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，金泉獎是推動國內溫泉旅遊的關鍵活動，未來全台溫泉區將與觀光署攜手合作，持續強化溫泉觀光旅遊，盼吸引更多國際旅客來台體驗台灣的溫泉魅力。

峮峮說，她是台南人，小時候學生時期最常去泡溫泉的地方就是關子嶺，關子嶺的溫泉是泥漿溫泉，也是世界上稀少的溫泉之一。

峮峮說，現在因為工作的關係都在北部，但她在冬天時候都會去5到6次的泡湯，最常去的是礁溪跟北投，最近也有去烏來，未來則希望可以到瑞穗或知本泡湯體驗一下。

觀光署表示，本屆金泉獎分為7大獎項，包含最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，以及眾多溫泉區夢寐以求的「十泉十美獎」，各獎項除展示溫泉區特色之外，更凸顯全台灣溫泉產業的多元發展。

旅客從明年元旦起，可以上網投票，可抽電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等。（編輯：陳清芳）1131226

周永暉
2025台灣燈會主燈桃園安座 棒球場造型融入展區鐵道旅遊影片王滿嬌主演 懷舊視角體驗慢遊台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

46
更多編輯台推薦新聞：