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租賃車駕駛疑精神不濟 桃機航站南路自撞送醫

2025/3/5 10:05
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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）桃園機場航站南路第二航廈空橋下，今天凌晨發生車禍。航空警察局表示，1名租賃車駕駛疑精神不濟，導致車輛自撞路緣邊柱受傷，駕駛無酒駕胸悶送醫，肇因待調查。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵接受媒體聯訪表示，凌晨0時4分許，航警局接獲通報，在桃園國際機場航站南路第二航廈路段，有租賃車自撞路緣邊柱事故，還因衝擊力道過大，導致車輛右前輪脫離。

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林威邵說，經航警局派遣交通事故處理小組到現場處置，初步了解是租賃車沿桃園機場航站南路往第一航廈方向行駛時，23歲莊女疑似精神不濟，導致車輛向右偏行自撞路緣邊柱而受傷，現場對駕駛實施吹氣酒精濃度測試，酒測值為零。

林威邵指出，所幸車上並無乘客，莊女自述，事故發生時因安全帶作用導致胸悶，經消防人員協助送醫，至於是否涉及8小時疲勞駕駛，警方會在完成筆錄了解相關資料後，再研判是否製單告發。航空警察局提醒用路人，開車上路前應養足精神，勿疲勞駕駛以避免類似情形再發生。（編輯：方沛清）1140305

林威邵
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