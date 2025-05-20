台大醫院首套AI胰臟癌輔助診斷 2分鐘揪早期病灶

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）胰臟癌被稱為「癌王」，台大醫院打造全球首套AI胰臟癌輔助診斷系統，對小於2公分早期胰臟癌具80%檢出敏感度，整體準確率更突破90%，判讀過程只要2分鐘。

胰臟癌之所以被稱為「癌中之王」，因早期症狀不明顯，且缺乏有效的篩檢方式，診斷時往往多為晚期，甚至已轉移，近年來國內外許多名人，如聲樂家帕華洛帝、時尚界「老佛爺」香奈兒創意總監卡爾拉格斐、蘋果公司創辦人賈伯斯等都因胰臟癌去世。

在台灣，胰臟癌已逐年攀升至國人癌症死因的第7位，單2023年有2879人因此喪命。根據統計，其5年存活率約10%，過去確診幾乎就相當於宣告死亡，是全球致死率最高的惡性腫瘤之一。

儘管胰臟癌致死率高，若能在腫瘤小於2公分時及時診斷與治療，存活率可望大幅提升至80%，但由於胰臟位於腹部深處，台大醫院影像醫學部醫師陳柏廷今天在最新醫療成果記者會中簡報說明，電腦斷層（CT）常受限制。

尤其要在CT影像中找到腫瘤小於2公分的早期胰臟癌，陳柏廷以「海底撈針」形容，導致過去約有40%病灶易被忽略，診斷成功率往往只能仰賴醫師經驗。

為突破此一瓶頸，台大醫院與台灣大學應用數學科學研究所合作，開發出全球首套人工智慧胰臟癌輔助診斷系統「助胰見」（PANCREASaver），已於2024年底正式於台大醫院影像醫學部臨床上線，開放提供自費AI影像分析醫令，目前已有約20名到30名患者使用，若其他醫院的病患也可以攜帶相關影像檢查資料來進行評估。

陳柏廷說明，這套系統導入深度學習模型與多重影像資料訓練，可於PACS系統中即時分析病患CT影像，自動標示胰臟輪廓與可疑病灶位置，判讀過程只要2分鐘，輔助放射科醫師診斷。經全國性臨床測試顯示，對小於2公分的早期胰臟癌具80%檢出敏感度，整體準確率更突破90%。

台大醫院綜合診療部主任廖偉智會前接受媒體聯訪強調，胰臟癌若能在早期、小於2公分時發現，就有很高機會可以治癒，以現行治療效果來看，存活率可達8成，一旦腫瘤超過2公分以上，通常會轉移擴散，存活率只剩2成，兩者有很大落差。

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他提醒，胰臟癌是病程發展極快速的腫瘤，短者只需要3個月，腫瘤就可以出現很大變化；建議有慢性胰臟炎、胰臟囊腫、基因異常、家族史以及糖尿病等高危險族群，應接受AI檢查。

台大醫院表示，此AI系統已取得台灣與美國發明專利各4項，並通過國內食藥署醫材核准與美國食品藥物管理局突破性醫材（Breakthrough Device）認證。臨床上已與消化內科、外科及腫瘤科等多專科密切合作，共同評估病情並制定個人化治療策略，搶抓黃金治療時機。（編輯：管中維）1140520