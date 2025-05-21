埤頭鄉充電樁投幣箱頻吐銅板 原來麻雀築巢護雛傑作

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）民眾在彰化埤頭鄉一處洗車場發現，場內充電樁下方一直有10元硬幣可撿；洗車業者調閱監視器畫面，有麻雀在充電樁旁投幣箱內築巢產蛋，將銅板叼出來，為讓小麻雀長大，充電樁因此暫時停用。

彰化埤頭鄉一處洗車場除洗車設備外，還設有充電樁，讓使用電動車的民眾除洗車外，也能在場內充電，不過最近有洗車民眾發現，充電樁下方一直有面額新台幣10元硬幣可撿，於是通知業者前來處理。

洗車場業者今天接受媒體聯訪時說，接到客人通知指充電樁下方有硬幣可撿，一開始以為是投幣箱故障，後來調閱洗車場內監視器畫面，才發現是麻雀叼著硬幣從投幣箱縫隙鑽出來，再把硬幣放在地上。

業者指出，打開投幣箱後才發現麻雀利用裡面空間，用樹枝及羽毛築巢產蛋，為避免影響麻雀生活，他還特別在投幣口貼貼紙，公告投幣箱故障，以免再有人投入硬幣。

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業者說，後來麻雀生下的3顆蛋孵化成功，小麻雀也在投幣箱內生活，他也交代員工儘量不要打開投幣箱，以免打擾牠們生活。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，麻雀會在都市裡尋找適合地方築巢，不過選擇在投幣箱很少見，建議業者保留巢穴至幼鳥離巢，既能延續生命，之後再把投幣箱縫隙封起來，避免鳥類再跑進去。（編輯：陳仁華）1140521