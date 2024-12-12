台中烏日鴕鳥脫逃逛大街 警方圈圍飼主吃交通罰單

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中警方今天獲報，有1隻鴕鳥脫逃出沒烏日區慶光路影響交通，警方到場進行圈圍並通報呂姓飼主前往處置；警方後續依違反道交條例對飼主開罰，並提醒應善盡約束責任。

台中市警察局烏日分局今天表示，今天上午9時33分獲報，烏日區慶光路發現1隻鴕鳥出沒，且占據道路影響交通，溪南派出所獲報後除派員處理外，並通知飼主前往協助處置。

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員警到場後，為避免驚嚇在道路中行走的鴕鳥，便一面圈圍一面通報，經呂姓飼主到場後，將鴕鳥帶回飼養場安置。

警方指出，今年5月間，呂姓飼主的飼養場也曾發生2隻鴕鳥脫逃案，在烏日區溪南路三段逛大街被發現，這次又發生鴕鳥脫逃；警方已依違反道路交通管理處罰條例第84條，對飼主開單告發，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰，並提醒應善盡約束責任。（編輯：陳仁華）1131212