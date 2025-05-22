食藥署端午稽查 業者粽子未標示豬肉產地遭罰

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）端午節腳步近，食藥署今天公布最新端午複合式專案稽查結果，有1業者製售的粽子被查獲「未標示豬肉原料原產地」等違規，另1名業者是未投保產品責任險，各遭罰新台幣3萬元。

粽子是端午節應景美食，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，共同執行「114年端午複合式專案」稽查，結果今天公布。

食藥署指出，「粽子製造業稽查」總計查核業者76家，缺失經限期改善後，皆複查合格。另外，產品責任險查有1家業者未續投保；標示查核179件，有1件不符合規定，皆已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

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食藥署公布，不合格者為台北市雙福肉粽行，違規樣態為未投保產品責任保險，台北市衛生局依違反食安法第13條裁罰新台幣3萬元。另1家違規業者是台東縣台東地區農會附設農民購物中心米食場，所製售的「香菇肉粽」，外包裝有3項標示不符規定，包括成分未依規定含量多寡由高至低標示、未標示過敏原警語、未標示豬肉原料原產地。台東縣衛生局依違反食安法第22條裁罰3萬元。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護民眾食用安全。此外，提醒民眾購買端午應景食品及食材要妥善保存，隨時注意新鮮度並於保存期限內儘早吃完，才能安心享受佳節美食。（編輯：李亨山）1140522