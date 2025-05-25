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台南水道博物館裝置藝術長出小樹 像龍貓撐傘引熱議

2025/5/25 13:15（5/25 13:36 更新）
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台南山上花園水道博物館入口廣場處的貓造型裝置藝術「幸福．召喚」，因作品中心鏤空，近日館方發現有一株植物從基座下方生長後，穿過作品從頭頂長出枝葉，有遊客覺得像動畫「龍貓」經典撐傘畫面。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月25日
台南山上花園水道博物館入口廣場處的貓造型裝置藝術「幸福．召喚」，因作品中心鏤空，近日館方發現有一株植物從基座下方生長後，穿過作品從頭頂長出枝葉，有遊客覺得像動畫「龍貓」經典撐傘畫面。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南山上花園水道博物館入口廣場有座貓造型裝置藝術，館方近日發現有株植物從基座下方自然生長後，穿過鏤空作品從頭頂長出枝葉，有遊客覺得像動畫「龍貓」撐傘經典畫面。

台南山上花園水道博物館近日透過館方粉專發文後，引來不少網友回應，有人留言指稱「有龍貓的感覺」，也有人說「像貓咪長出頭髮」，還有人說「應該是覺得太熱，頭頂種樹來遮陽」。

館方人員今天告訴中央社記者，位於入口廣場處約3公尺高的不鏽鋼貓造型裝置藝術「幸福．召喚」，由藝術家黃沛瀅創作，取意於「幸福正在向我們召喚」或「我們正在召喚幸福」雙重語境，因造型逗趣、手持喇叭模樣討喜，成為拍照熱點，也被館方與民眾暱稱為「水道貓」。

館方指出，因作品中心鏤空，底部為裸露土層，平時便可見雜草生長，但沒有特別注意會出現一株能穿過鋼板孔隙的小樹，推測可能是鳥類吃下果實後將種子帶至基座內，植物在適宜條件下萌芽生長，歷經時間推移才從頭頂冒出，形塑成自然與裝置結合特殊景象。

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館方指出，創作者黃沛瀅得知此事後，對於植物與作品的互動表示驚喜，並認為自然生命力為作品增添全新樣貌，還開玩笑向館方人員表示，可以前往「協助修剪頭髮」。

館方人員指出，突如其來的生命景觀不僅帶來驚喜，也呈現裝置藝術與自然環境互動可能性，未來將持續觀察植物生長狀況，並邀請遊客前往感受植物與金屬、自然與創作的默契對話。（編輯：陳仁華）1140525

#台南水道博物館
台南山上花園水道博物館入口廣場處的貓造型裝置藝術「幸福．召喚」，近日被發現有一株植物從基座下方自然生長後，穿過鏤空作品從頭頂長出枝葉。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月25日
台南山上花園水道博物館入口廣場處的貓造型裝置藝術「幸福．召喚」，近日被發現有一株植物從基座下方自然生長後，穿過鏤空作品從頭頂長出枝葉。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月25日
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