加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 生活

奇美醫院負壓動物實驗室啟用 躋身高階臨床研究平台

2025/5/29 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）奇美醫院獲台鋼集團捐資建置負壓動物實驗室今天啟用，成為南台灣少數擁有此高規格設施醫療單位，提高實驗安全性及準確性，將加強與外部研究團隊合作，成為高階臨床研究平台。

奇美醫院今天舉辦負壓動物實驗室啟用儀式，由院長林宏榮與台鋼集團會長謝裕民主持，林宏榮並回贈感謝狀給謝裕民。

林宏榮致詞表示，奇美醫院自民國89年升格醫學中心以來，持續拓展研究空間與升級實驗設備，並推動多項具創新性與本土特色研究計畫，此次建置的負壓動物實驗室能有效隔絕外部氣流，避免病原外洩，確保人員安全與穩定實驗環境，同時提升實驗操作準確性。

林宏榮表示，此實驗室符合生物安全層級高標準，有助推動疾病機轉研究、藥物開發與新療法驗證，對提升醫學研究具關鍵指標意義，奇美也成為南台灣少數擁有此高規格設施研究據點之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝裕民說，台鋼集團長期關注醫療與公共健康領域發展，在暸解奇美醫院研究規劃與實際需求後，決定捐資協助建設負壓動物實驗室，不僅回應醫界期盼，也為南部先進醫療研究中心的打造注入強大動能。

奇美醫院內科部長湯宏仁表示，負壓動物實驗室對於具抗藥性細菌等相關研究特別有幫助，未來將與外部研究團隊合作，加速研究成果臨床應用，成為癌症、免疫學、感染控制等跨科別、跨領域高階臨床研究平台。（編輯：陳仁華）1140529

林宏榮
奇美醫院引進攜帶式滴注器 免住院完成抗生素療程奇美醫療體系攜手台灣禮來 提升臨床試驗國際競爭力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：