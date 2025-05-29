香蕉花再利用 竹市光復高中奪專題競賽分組冠軍

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）竹市光復高中餐飲科學生將家中農作廢棄物「香蕉花」開發成素肉脯、蜜花堅果、麵包及藍染布巾等產品，以「酵遇花香」禮盒參加全國高中專題競賽，榮獲餐旅群創意組第1名。

光復高中餐飲科今天舉辦記者會，獲獎的高三學生徐羽欣、陳妤蓁、涂遠志及指導老師廖杏珠除分享得獎喜悅，也講述商品設計的心路歷程。

團隊組長徐羽欣向中央社記者表示，團隊於去年10月成軍，初期嘗試實驗多種水果發酵製作麵包，香蕉皮發酵液效果最佳；後來發現家中阿婆農地有大量遭丟棄的香蕉花，便嘗試將其再利用。

徐羽欣說，經查找文獻，香蕉花富含營養素，但因纖維粗糙、味道苦澀，為了調整口味，團隊歷經多次原料測試、口感調整與包裝設計等反覆修改，終於完成具有商品價值的作品。

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此次研發作品共計7項，徐羽欣指出，包括以香蕉花的雌蕊和花被片等製作素肉脯、蜜花堅果及3種口味的野酵歐式麵包片，再利用其外皮的花青素製作藍染布巾，以及運用香蕉皮酵母製作野酵酸白菜，最終包裝組合為「酵遇花香」禮盒。

香蕉皮與香蕉花皆屬農業廢棄物，廖杏珠表示，此次學生們結合環保再利用、天然發酵、素食健康三大核心理念，成功開發多項產品，從全國高中專業群科專題實作及創意競賽中102件參賽作品中脫穎而出，榮獲全國第1，實至名歸。（編輯：方沛清）1140529