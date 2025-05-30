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端午連假首日出遊潮 國道部分路段壅塞

2025/5/30 09:26（5/30 09:30 更新）
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端午節連假首日，國道上午開始逐步出現出遊車潮，部分路段車多、塞車。（圖取自1968網頁1968.freeway.gov.tw）
端午節連假首日，國道上午開始逐步出現出遊車潮，部分路段車多、塞車。（圖取自1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）今天是端午節連假首日，國道上午開始逐步出現出遊車潮，部分路段車多、塞車，其中國1南向湖口服務區至竹北車速僅25公里，而國3南向鶯歌系統至大溪車速不到40公里。

端午節連假各地天氣先後好轉為多雲時晴，交通部高速公路局發布新聞稿表示，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預計上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統制楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統。

以及國3南向中和至關西、寶山至茄苳、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢、西向仁武至左營端等路段。

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上午7時起南向車流逐步湧現，部分路段車多，根據高速公路局上午9時4分即時路況資訊，國1南向湖口服務區至竹北車速僅25公里，而國1南向新竹系統至頭份、國3南向鶯歌系統至大溪車速不到40公里。

根據高公局統計，截至上午7時，交通量為14.3百萬車公里，相關疏導措施包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及上午5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。（編輯：方沛清）1140530

#國道
#端午
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