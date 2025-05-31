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專訪／法國出版「台灣的80字」 作者：台灣不會停止邁向美好
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日本熊本辦「台灣展」 黃偉哲盼加深彼此情誼

2025/5/31 11:22
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（中央社記者張榮祥台南31日電）日本熊本永旺夢樂城「台灣展」昨天開幕，台南市長黃偉哲出席宣傳台南農特產品，也期待台日交流融入雙方市民日常，深化台南和熊本間的情誼。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲昨天出席日本熊本永旺夢樂城（AEON MALL KUMAMOTO）「台灣展」（TAIWAN FAIR）開幕式，並在會場接受當地電視節目現場直播專訪。

黃偉哲在「台灣展」推廣台南水果及農特產，並感謝永旺九州株式會社的支持，讓熊本體驗台南熱情與好味道。

黃偉哲在記者聯訪表示，台南和熊本曾於2016年地震互相關懷，台積電進駐熊本後，更深化情誼，他希望台日交流不只停留在觀光層面，也進一步融入雙方市民日常。

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市府表示，「台灣展」販售台灣特色商品，包含台南農漁加工品及各式伴手禮，市府希望透過永旺九州銷售通路在日本開啟更多市場，提升台南國際知名度。

熊本永旺夢樂城是熊本縣最大購物中心，距離台積電熊本廠僅約30分鐘車程。台南市政府和日本永旺九州株式會社持續交流，雙方去年簽署合作備忘錄，建立穩固合作關係，將台南農產品上架當地超市。（編輯：龍柏安）1140531

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