本土牙醫質疑「波波」審核放水 衛福部允嚴格把關

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）衛福部去年公告修正醫師法施行細則，本土牙醫團體質疑放寬國外學歷醫學和牙醫畢業生審核，盼退回重擬，衛福部重申絕無開大門，畢業學校、實習與遠距教學皆嚴格把關。

「波波醫師」是指波蘭等東歐與中歐國家醫學及牙醫學歷的台籍畢業生，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今天舉行記者會，反對醫師法施行細則放寬波波學歷認定、在台實習及測驗的門檻 。

衛生福利部是去年11月25日公告修正醫師法施行細則，自發布日施行。台灣基層牙醫師協會理事長姚欣宜認為，新版施行細則有5點爭議，呼籲衛福部立刻廢止，重新擬定。

姚欣宜說，新版「醫師法施行細則」第1點爭議是「畢業學校」，過去採認原則是中華民國教育部認定的國外大學，新版改為只要對方政府或團體認可就承認，入學不用擇優錄取；第2點是「遠距教學」，過去採完全不承認，新細則採取重大變故就承認，教學品質堪憂。

第3點是「牙科見習、實習時數合併計算」，姚欣宜表示，見習是旁觀，實習才是動手操作，見習時數可抵扣實習時數，令人堪憂；第4點「臨床技能測驗」，過去規定波波必須測驗，現在卻改為不用；第5點「溯及既往」，不僅未來會放寬，過去不合格者可能全部放行。

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衛福部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體聯訪重申，完全沒有所謂的開大門放寬這件事情，教育部對國外學歷認可本來就有「列冊」，因各國制度存在歧異，若學校不在名冊，經當地教育主管機關認可，教育部也可能予以承認，這次修正施行細則，所使用的文字與教育部現行用語一致。

劉玉菁說，新制完全沒有實習改見習，僅是行政規則強化為法律命令，牙醫應學習課程內容是原封不動地移入，確保國內外學生學習要求一致。學生不得全程透過遠距修課，但若遇新興傳染病大流行或極端氣候、海平面上升導致部分地區消失等，可有限度採遠距取得部分學分。（編輯：陳清芳）1140604