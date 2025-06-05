波波醫師學歷認定爭議 衛福部重申嚴謹審查
2025/6/5 16:43（6/5 18:26 更新）
（中央社記者陳婕翎台北5日電）國外醫學學歷認定爭議，衛福部重申，發布修正的醫師法施行細則，對國外醫學學歷採取更嚴謹審查，透過公聽會再次聽取各界聲音，有助推動公共政策理性對話與進一步完善。
「波波醫師」是指波蘭等東歐與中歐國家醫學及牙醫學歷的台籍畢業生，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟昨天舉行記者會，反對醫師法施行細則放寬波波學歷認定、在台實習及測驗的門檻，盼退回重審。
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立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「醫師法施行細則」公聽會。衛生福利部口腔健康司在公聽會後透過新聞稿重申，對於國外醫學學歷認為應透過更嚴謹的審查與採認，配合民國111年6月22日總統公布的醫師法第4條之1修正條文，於113年11月25日修正發布該法施行細則，自發布日施行。
口腔健康司表示，醫師法施行細則爭議，已多次透過新聞稿說明，並藉多方管道，直接與民間團體代表解釋，善盡溝通說明態度。立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「醫師法施行細則」公聽會，期待能再次聆聽各界意見，促進公共政策理性討論。（編輯：吳素柔）1140605
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