本土牙醫質疑波波醫師資格 要求學歷審查延期

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）「波波醫師」國外醫學系學歷認定審查會議在即，衛生福利部重申已訂立嚴格標準，本土牙醫團體擔心把關不足，今天提出考選部學歷審查會議延期、廢止醫師法施行細則等訴求。

「波波醫師」是指波蘭等東歐與中歐國家醫學及牙醫學歷的台籍畢業生，衛生福利部去年11月25日公告修正醫師法施行細則，自發布日施行，考選部明天將舉行相關學歷審查會議，本土牙醫團體質疑衛生福利部對波波醫師的養成訓練及資格把關不足。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今天舉行記者會，召集人黃映綺指出，修正「醫師法施行細則」有5大爭議點，包括畢業學校、遠距教學 、牙科課程、臨床技能測驗（OSCE）和溯及既往，不滿把畢業學校認可裁量權交給外國團體，「我們的教育部應負起該有的把關責任。」

黃映綺認為，以遠距教學方式取得的學歷，應改回一概不予採，同時要保留擇優錄取的重要精神，至於條文寫到的「牙科見習、實習」規定，應該刪除見習字樣，修改為臨床實習時數達2014小時以上，將國外學歷審查標準做到滴水不漏，才能把關人民就醫品質。

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本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會提出補救訴求，第1點希望考選部立即延後波波學歷審查會議；第2點為衛福部應廢止施行細則，回到舊版施行細則加上「106年學歷採認原則」的標準；第3點是呼籲立委提案展延施行細則的審查期限，再由衛環委員會召委排案審查。

衛福部解釋有限度採認遠距課程學分，僅限遇新興傳染病大流行等極端狀況，台大牙醫系副教授王東美認為，台灣面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，仍堅持醫學相關科系學生正常學習應有技能，不應遇到國外學歷生就棄守，要求新版細則不得採認遠距教學學分。（編輯：陳清芳）1140611