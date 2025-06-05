高齡社會創新實踐澎科大成果發表 青銀激盪永續火花

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（中央社澎湖縣5日電）國立澎湖科技大學通識教育中心「高齡社會與創新實踐」成果展，今天登場，展現學生對在地高齡需求與未來發展的認識，強化學校與區域合作，為地方創生、社會創新及永續發展奠紮實基礎。

澎湖科大通識教育中心表示，今年「高齡社會與創新實踐」成果展，以高齡健康促進與人文關懷為主軸，共計有學校5組學生團隊，針對湖東社區據點與澎科大銀髮健身俱樂部進行田野調查後所研發創意，也獲得教育部「大學社會責任實踐計畫（USR）」支持成果之一，展現以「在地連結」與「人才培育」為核心，體現高等教育深耕社區、回應地方需求的社會責任。

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澎湖科大表示，「高齡社會與創新實踐」成果展，從樂齡運動設計、跨代科技應用、節慶活動創新到健康旅行企劃等面向，融合文化創意與地方特色，回應社區長者實際需求，包括有「樂齡設計運動中心」的樂活毛巾操、高齡健康促進旅行企劃「澎湖篇」、「跨代共創事務所－我們的AR時光」、「Fun端午，動起來！」及「人本關懷」多元互動活動行動實踐等，展現教研量能與高齡社區場域需求的有效整合，也體現USR計畫鼓勵師生以跨系科、跨團隊合作，結合地方資源推動社區永續發展的精神。

通識教育中心主任鍾怡慧強調，社區蘊藏許多待發掘的文化智慧與創新機會，需要年輕世代投入關心與行動，澎科大學生透過與長者面對面互動，激盪出世代共創火花，體現教育與社區、世代與文化間深度交流，進一步落實USR「在地問題、在地解方」理念。（編輯：陳仁華）1140605