清大攜手竹縣市5校組行動聯盟 共同守護溪流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）清華大學今天與新竹中學等5所竹縣市高中職成立「大新竹流域學校行動聯盟」，盼共同守護在地溪流，也透過課程設計、教師增能與學生實作，培育具行動力的下一代。

清華大學今天與竹東高中、新竹高商、新竹高中、建功高中與曙光女中成立「大新竹流域學校行動聯盟」，清華大學副校長戴念華會中指出，行動聯盟的成立是永續教育一大步，將永續經營及環境保護的觀念向下扎根到高中職。

聯盟發起人、清華大學分環所教授周秀專接受媒體訪問時表示，清華師生組成團隊，並與高中職合作開設實作課程，助各校設計貼近在地水域特色的教學內容。

透過 Google News 追蹤中央社

竹東高中校長詹文克說，高中生的學習不該侷限於課本與考試，更應培養發現問題、找出解方與社區對話的能力，以培養學生解決問題與跨領域合作的知能與行動力。

新竹高中校長郭珍祥表示，加入行動聯盟不只是環境教育的嘗試，更是引導學生親近土地、實踐責任的重要契機。（編輯：戴光育）1140605