海洋未來式特展海科館登場 珍古德參與開幕式

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（中央社記者沈如峰基隆6日電）以氣候變遷與海洋永續為核心的「海洋未來式」特展，今天起至明年5月3日於國立海洋科技博物館登場，國際知名保育專家珍古德博士應邀蒞臨現場共同揭幕。

「海洋未來式」特展今天在海科館舉辦開幕式，珍古德博士（Dr. Jane Goodall）蒞臨現場共同揭幕。

海科館發布新聞稿表示，這次特展以氣候變遷與海洋永續為核心，從今日海洋所面臨的危機出發，透過沉浸式展區與互動科技，引領觀眾進入科學、設計與公民行動的感知旅程。

此外，因應氣候變遷，展館也透過北極熊遷徙及指南針的意象，象徵人類是未來環境下的領導者。

海科館指出，特展也同步邀請國家太空中心、陽明海運公司、國立台灣海洋大學、國立中央大學、國立台灣大學等協辦單位，展示國際科學研究珍稀儀器設備模型、玳瑁標本典藏品等。

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館方表示，在珍古德見證下，海科館今天也與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會共同簽署永久合作備忘錄（MOU），海科館與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會將攜手投入「海洋與環境教案開發」、「校園推廣計畫」、「教育成效評估」、「海洋與環境國際研討會」等合作項目。

雙方透過合作，海科館指出，呼應珍古德全球倡議「我們的海洋 Oceans Are Us」計畫，推動台灣與國際融合的教育實踐平台。（編輯：戴光育）1140606