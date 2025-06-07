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弘光科大畢典 家長從非洲史瓦帝尼遠渡重洋出席

2025/6/7 18:43（6/7 18:56 更新）
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弘光科技大學7日辦畢業典禮，健康管理系研究所畢業生杜芃閣（前中）的父親（前右）從非洲史瓦帝尼遠渡重洋抵台，就為出席女兒畢典。（弘光科大提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月7日
弘光科技大學7日辦畢業典禮，健康管理系研究所畢業生杜芃閣（前中）的父親（前右）從非洲史瓦帝尼遠渡重洋抵台，就為出席女兒畢典。（弘光科大提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）弘光科技大學今天辦畢業典禮，安排日本、史瓦帝尼、馬來西亞、越南、澳門、香港及台灣畢業生代表致詞，還有家長特地從非洲邦交國史瓦帝尼搭機10餘小時遠渡重洋出席女兒畢典。

弘光科大校長蘇弘毅表示，畢業生經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰與轉變，而更堅定、更有韌性。此刻正逢世界經濟快速變化，物價波動、產業轉型、科技日新月異，未來或許充滿未知，也蘊藏無限機會，相信在弘光累積的知識、技能與人際關係，將成為最堅實後盾。

畢業生杜芃閣來自史瓦帝尼，杜芃閣父親由叔叔陪同遠從史瓦帝尼到台灣，見證杜芃閣學成畢業珍貴時刻，除獻花給女兒，也感動得互相擁抱。

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畢業自健康管理事業系研究所的杜芃閣表示，健康就是力量，台灣有完善且強大醫療制度，在公共衛生領域是世界領導者，就選擇到台灣念研究所。由於只會一點中文，這4年是她非常深刻且轉變巨大的人生階段，感謝師長、同學協助，讓她慢慢適應，在專業層面成長。

自食品科技系畢業的馬來西亞鄭杰倫說，曾獲馬來西亞世界廚藝大賽現代麵包項目金牌、韓國AFA世界廚藝餐飲大賽歐式麵包銀牌，今年3月考取乙級證照，畢業後打算留在台灣工作幾年，磨練實務，希望未來回馬來西亞創業開麵包店。（編輯：李明宗）1140607

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