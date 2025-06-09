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國光客運1841往返松山桃園機場駕駛不足 6/11前減24班

2025/6/9 15:19（6/9 15:32 更新）
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圖為台北松山機場入境旅客。（中央社檔案照片）
圖為台北松山機場入境旅客。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北9日電）國光客運公告，1841松山機場到桃園機場路線，因駕駛人力不足，即日起到11日前減少24個班次，提醒旅客搭車時要留意最新資訊。

依據國光客運官網公告，取消的24個班次包含：

9日松山機場端下午4時55分、晚間8時30分、晚間11時5分；桃園機場端下午3時15分、晚間7時、晚間9時45分。

10日松山機場端下午3時、下午3時25分、下午4時35分、晚間6時20分、晚間7時50分、晚間10時25分；桃園機場端下午1時30分、下午1時52分、下午3時、下午4時30分、晚間6時20分、晚間9時5分。

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11日松山機場端下午4時35分、晚間7時50分、晚間10時25分；桃園機場端下午3時、下午6時20分、晚間9時5分。

國光客運指出，駕駛人力不足的原因包含駕駛離職，以及因應日前國光客運機場線發生車禍加強教育訓練等，因此調整班次。（編輯：吳素柔）1140609

#國光客運
#松山機場
#桃園機場
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