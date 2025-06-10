高溫炎熱防曬補水 南部及各山區午後注意雷雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中央氣象署今天表示，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫則會再升高一些，各地高溫普遍在攝氏32到36度。

氣象署說，今天風向為偏東至東南風，大台北及中南部有局部36度以上高溫發生的機率，天氣持續炎熱，中午前後紫外線強，戶外活動應注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約26、27度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，氣象署指出，基隆北海岸、高、屏及恆春半島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

至於離島天氣方面，氣象署表示，澎湖、金門及馬祖皆為多雲到晴，氣溫方面，澎湖27至31度，金門26至31度，馬祖25至29度。（編輯：李淑華）1140610