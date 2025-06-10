環評委員任期將屆 環境部徵求各界推薦

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（中央社記者張雄風台北10日電）環境部今天表示，12日起至26日公開徵求第二屆環評委員推薦名單，其中第一屆環委有4名不得連任；另為響應性別主流化，盼各界踴躍推薦環境相關專長領域的女性專家學者。

環境部環境影響評估審查委員會（環評委員會）委員任期2年，第一屆環評委員將於今年8月31日任期屆滿。環境部今天表示，公開接受各界推薦下一屆環委。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，環境部收到公開推薦名單後，會組成遴選委員會，由環境部次長葉俊宏當召集人，包含機關代表6名、學者專家6名共同討論；每個類別推薦3倍以上人選，最後由環境部長勾選新一屆環委。

徐淑芷說明，環評委員依專長分類，包含生活環境（各種污染、健康風險評估等）、自然環境（海洋、地質、生態系統、水土保持、防災等）及社會環境（土地利用、文化資產、區域經濟等），環委組成生活類7名、自然類5名、社會類2名，每年大大小小的環評審查可能約50至100件。

根據規定，環委得連任1次，在第一屆環委中，包含明志科技大學環境與安全衛生工程系教授官文惠、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮、宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳裕文、台灣大學環境工程學研究所教授闕蓓德已連任1次，下一屆不得再擔任環委。

關於環團呼籲加強民眾參與環評一事，徐淑芷表示，環評委員都會用心傾聽民間反映；且民眾參與機制應貫穿整個政策或開發案的生命週期（從開發提案到營運期間），而不只集中在環評階段。

此外，徐淑芷表示，目前環評委員雖有分類，但在審查案件時若有專業不足，可以額外邀請專家學者參與，或召開專家會議彌補專業需求，不會侷限於專家學者14人名單。

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徐淑芷說，目前環境部正在進行環評總體檢，透過各界交流、專家會議及意見收集，預計於年底提出具體建議；目前專家會議收集到的各界意見非常多樣且分歧，後續還需努力將其聚焦，並提出具體精進措施，同時會持續辦理相關會議、可行性評估與研究。

環境部表示，自12日起至26日止，公開接受外界推薦專家學者，逾期、資料不齊或資格不符者將不予受理；同時，為響應性別主流化，盼各界踴躍推薦環境相關專長領域的女性專家學者。環境部後續遴選過程，將通知可能當選的專家學者填寫自我揭露提報表及線上直播同意書。（編輯：吳素柔）1140610