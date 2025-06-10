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彰化芳苑2海牛病逝 憂衝擊無形文化資產

2025/6/10 20:54
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（中央社記者鄭維真彰化10日電）芳苑海牛文化被登錄為彰化縣無形文化資產，近日2隻海牛接連病逝，彰化縣動物防疫所今天前往消毒；海牛學校校長魏清水深感不捨，並表示目前能下海載蚵及載遊客的海牛剩1隻。

魏清水表示，海牛「阿妮」與「叫小賀」年齡約8歲，正值青壯年期，會到海裡載蚵，也會載遊客生態體驗，但「阿妮」於1日載完遊客後出現四肢癱軟等情形，雖經獸醫診治，4日仍不治。

魏清水說，「叫小賀」這幾天也出現不適，無法進食，倒地不起，今天中午病逝。

魏清水告訴中央社記者，芳苑地區有10隻海牛，大部分為觀光用途，其中「阿妮」、「叫小賀」與「謝素的牛牛」等3隻可以載蚵及觀光客，如今2隻接連過世，衝擊無形文化資產，未來會持續設法培訓接班牛力，延續獨特海牛文化。

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彰化縣動物防疫所表示，今天有與畜主聯繫前往消毒，明天將派員至現場了解，提供相關協助並輔導防疫工作。

彰化縣文化局指出，芳苑海牛承載地方獨特的濱海農耕記憶與文化價值，將積極輔導海牛學校依「無形文化資產傳習計畫」申請文化部文化資產局補助，針對現存海牛養殖戶技藝傳承、海牛飼養與耕作技術進行系統性紀錄與教學傳習，避免文化流失。（編輯：龍柏安）1140610

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