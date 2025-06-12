農試所研發綠燈防治害蟲 提升青蔥產量與減用農藥

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）甜菜夜蛾（俗稱管仔蟲）是青蔥田間最大害蟲，農業部農業試驗所最近成功研發新的防治技術，綠燈照射讓青蔥田害蟲變靜止，有如木頭人般，可減少使用農藥，同時增加產量。

農試所今天發布新聞稿，近日由鳳山分所成功研發出「夜間綠光燈照防治甜菜夜蛾與青蔥增產技術」，可大幅減少青蔥田的害蟲困擾。

農試所指出，近年來氣候異常導致夏季乾燥少雨，甜菜夜蛾在宜蘭青蔥田區大量繁殖，青蔥葉管因夜蛾啃食出現白膜與破損，嚴重影響商品價值，為產業帶來極大損失；而夜蛾鑽入蔥管與稻草隙間躲藏，讓防治藥劑難以發揮，增加防治困難度。

農試所鳳山分所將防治荔枝細蛾的燈照經驗，擴大應用至青蔥田，進行夜間害蟲活動力干擾，結果顯示，甜菜夜蛾在燈照下呈現靜止狀態，有如變成木頭人，可有效防止為害。

農試所指出，傳統燈光誘捕常有其他非目標昆蟲由周邊環境被吸引，造成防治困擾，鳳山分所研發的綠燈串可均勻配置於田間，維持穩定光源與完整照護，直接針對青蔥田區的害蟲照射，降低害蟲死角與藏匿空間，為青蔥產區建立更完整的防疫防線。

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農試所說，夜間在綠燈照射下，青蔥田害蟲活力下降，可降低危害率近40%；同時可大幅減少農藥施用次數，達成環境友善與產量提升雙重目標。

另外，農試所從試驗結果觀察，青蔥分蘗（也就是側芽長出的分枝）數、蔥白長度與總產量均顯著提升，產量可提高達20%，技術兼具防治效果與生產效益，極具推廣潛力。（編輯：李亨山）1140612